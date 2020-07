Regeni, Fico: “Situazione intollerabile, serve cambio di strategia per arrivare alla verità su Giulio” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Regeni? Credo che ci voglia un cambio di passo, di strategia”, così il presidente della Camera, Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio. “Se vediamo che non abbiamo risultati in avanti dobbiamo per forza cambiare strategia“, ha aggiunto, sottolineando che con l’ultimo incontro tra le procure “io ho usato parole forti perché penso che quello schiaffo l’abbiamo ricevuto”. Per questo “non posso comprendere come noi Paese non abbiamo una reazione immediata, forte e un cambio di strategia per arrivare alla verità su Giulio Regeni, è una situazione intollerabile“, ha continuato. “Non posso ... Leggi su ilfattoquotidiano

