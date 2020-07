Prestava soldi al 300% annuo: sequestrati 2 milioni e mezzo a un usuraio (Di giovedì 23 luglio 2020) La Guardia di finanza e i carabinieri di Firenze hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro a un imprenditore calabrese, residente nel Pratese. Il ... Leggi su lanazione

Firenze, 23 luglio 2020 - La Guardia di finanza e i carabinieri di Firenze hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro a un imprenditore calabrese, reside ...Prestava soldi a tassi usurari fino al 360 per cento, prendendo in pegno gioielli, quadri di valore, appartamenti e cambiali. E se il malcapitato di turno non pagava, passava alle minacce e all’estors ...