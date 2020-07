"Mario Cassi and Friends per Arezzo", parata di stelle (Di giovedì 23 luglio 2020) Una parata di stelle per una notte che illumina il cuore: sarà una serata magica, all'insegna della generosità e della solidarietà, quella del "Mario Cassi AND Friends PER Arezzo" , lo spettacolo ... Leggi su lanazione

laspeziaoggitw : Parata di stelle per una notte che illumina il cuore: ecco i protagonisti di “Mario Cassi and Friends per Arezzo”… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Cassi “Mario Cassi and Friends per Arezzo”, parata di stelle LA NAZIONE Parata di stelle per una notte che illumina il cuore: ecco i protagonisti di “Mario Cassi and Friends per Arezzo”

Una parata di stelle per una notte che illumina il cuore: sarà una serata magica, all’insegna della generosità e della solidarietà, quella del “MARIO CASSI AND FRIENDS PER AREZZO”, lo spettacolo con ...

“Mario Cassi and Friends per Arezzo”, parata di stelle

Arezzo, 23 luglio 2020 - Una parata di stelle per una notte che illumina il cuore: sarà una serata magica, all’insegna della generosità e della solidarietà, quella del “MARIO CASSI AND FRIENDS PER ...

Una parata di stelle per una notte che illumina il cuore: sarà una serata magica, all’insegna della generosità e della solidarietà, quella del “MARIO CASSI AND FRIENDS PER AREZZO”, lo spettacolo con ...Arezzo, 23 luglio 2020 - Una parata di stelle per una notte che illumina il cuore: sarà una serata magica, all’insegna della generosità e della solidarietà, quella del “MARIO CASSI AND FRIENDS PER ...