Intelligenza artificiale e Big Data | Bruxelles lancia un invito da 850mila euro

La Commissione europea lancia un invito a presentare proposte per un'azione preparatoria nel campo dell'Intelligenza artificiale e dei Big Data per le amministrazioni pubbliche regionali e locali, con scadenza il 10 settembre 2020. L'obiettivo è di sostenere la creazione di una piattaforma paneuropea che faciliti l'adozione e l'uso dell'Intelligenza artificiale e dei Big Data da parte delle amministrazioni pubbliche regionali e locali in tutta europa, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione nel fornire servizi incentrati sull'utente.

