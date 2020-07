Il principe Filippo ricompare in pubblico davanti alle telecamere per la prima volta: le immagini dal castello di Windsor (Di giovedì 23 luglio 2020) Raro impegno pubblico per il 99enne Filippo di Edimburgo, principe consorte della regina Elisabetta, ricomparso per la prima volta sotto le telecamere nel castello di Windsor per passare le consegne del comando d’onore dei Rifles, storica unità di Fucilieri dell’esercito di Sua Maestà: un ruolo da patrono reale del reparto ceduto, dopo ben 67 anni, a Camilla duchessa di Cornovaglia, consorte dell’erede al trono Carlo. Nei mesi scorsi, soprattutto sui social, a causa dell’assenza del principe causa Covid da cerimonie e telecamere, si era diffusa l’ipotesi che fosse morto. Come si vede nel video, la suggestiva cerimonia è culminata in un cambio della guardia a distanza, ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : Il consorte della regina #Elisabetta ha 99 anni #Windsor - ilfattovideo : Il principe Filippo ricompare in pubblico davanti alle telecamere per la prima volta: le immagini dal castello di W… - gisellaruccia : Anvedi il principe Filippo (sottotitolo: 'L'insondabile senso di certe testate online per il permalink') - nenciafi : RT @RaiNews: Il consorte della regina #Elisabetta ha 99 anni #Windsor - danieledv79 : RT @RaiNews: Il consorte della regina #Elisabetta ha 99 anni #Windsor -