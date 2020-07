Highlights e gol Udinese-Juventus 2-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Udinese-Juventus, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Rinviata la festa Scudetto dei bianconeri che alla Dacia Arena di Udine perdono l’incontro per 2-1. Vantaggio degli ospiti con una vera e propria bomba da fuori area di De Ligt, poi il pari che arriva nella ripresa con la firma di Nestorovski. In pieno recupero è Fofana a far calare il sipario con un gol da urlo in contropiede. Il secondo match-point per la Juve arriverà domenica prossima contro la Sampdoria. TABELLINO – Udinese-Juventus 2-1 Leggi su sportface

