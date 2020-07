Gdf acquisisce carte per inchiesta ospedale Covid Fiera (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 23 LUG - Il nucleo di polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano sta effettuando acquisizioni di carte del Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus in via Manin ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il nucleo di polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano sta effettuando acquisizioni di carte del Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus in via ...

Ospedale Covid in Fiera a Milano, la Gdf acquisisce le carte

La guardia di finanza di Milano sta effettuando acquisizioni di carte del Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus nell'ambito dell'indagine della Procura sulla realizzazione ...

