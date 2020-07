Exomecha è un adrenalinico FPS tra mech e draghi robotici (Di giovedì 23 luglio 2020) Il primo vero e proprio nuovo annuncio del pre-show di Xbox Games Show è un FPS competitivo che non passa di certo inosservato considerando la spettacolarità del trailer proposto.Exomecha è un progetto tutto sommato indie e sarà un free-to-play che verrà lanciato ufficialmente nel 2021. Il titolo è attualmente confermato per Xbox One e Xbox Series X ma non dovrebbe trattarsi di una esclusiva quindi l'approdo anche sulle console rivali non dovrebbe essere precluso (come sempre gli annunci da questo punto di vista non sono chiarissimi).Il trailer è in ogni caso piuttosto esplosivo dato che propone anche diverse immagini di giganteschi mech e creature robotiche. Il titolo propone anche delle boss battle e sarà interessante scoprire in dettaglio come funzionerà questo ... Leggi su eurogamer

