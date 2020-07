Dragon Age 4 è ancora in pieno sviluppo. BioWare lavora da remoto e lentamente sta facendo progressi (Di giovedì 23 luglio 2020) BioWare ha presentato il nuovo Dragon Age con grande anticipo durante i The Game Awards del 2018, ma non abbiamo ancora visto o sentito molto su quello che dovrebbe essere Dragon Age 4. Fortunatamente, ora abbiamo ricevuto un piccolo aggiornamento sul titolo.Il produttore esecutivo di BioWare Mark Darrah ha fornito ai fan alcune nuove informazioni sul prossimo Dragon Age. Darrah ha ribadito che, data la pandemia di COVID-19, il team al lavoro su DA è passato a lavorare da remoto negli ultimi mesi. Il produttore ha anche notato che questo sta rendendo più difficile lo sviluppo, ma il gioco nel suo insieme sta "facendo progressi".Questa è la prima notizia relativa a ... Leggi su eurogamer

