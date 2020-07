Coronavirus, 10 morti e 306 casi positivi in più: nuovo aumento dei contagi in Italia, solo la Valle d'Aosta ferma a zero (Di giovedì 23 luglio 2020) In Italia altre 10 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal con il totale dei decessi che è arrivato a 35.092. I nuovi positivi sono invece 306, ieri erano 282,. È quanto ... Leggi su leggo

