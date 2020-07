Calcio, Galliani: “Col Monza vogliamo la serie A”. Poi scherza su Ibrahimovic: “Un filo troppo caro” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il “Monza parte con l’obiettivo” di andare in serie A. “Prenderemo giocatori funzionali al nostro progetto e faremo colpi in tutti i reparti”. Lo ha detto Adriano Galliani, ad del Monza a proposito dei programmi del club brianzolo, neopromosso in serie B, per la prossima stagione. “Seguire le orme dell’Atalanta? Proprio oggi ho pranzato a Milano con Percassi e Sartori, è la società meglio gestita in Europa ed è il nostro modello”. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo a sorpresa di Ibrahimovic con il Monza di Berlusconi, ma ieri Galliani ha smentito le voci in conferenza stampa, definendo l’ingaggio dello svedese “un filino costoso”, ed escludendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

