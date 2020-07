‘Amici’, Stash Fiordispino svela (attraverso una canzone) il sesso del bebè in arrivo! (Di giovedì 23 luglio 2020) Ha emozionato tutti Stash Fiordispino quando durante l’ultima puntata di Amici Speciali ha annunciato tramite un video che sarebbe diventato papà. Tutti infatti erano ignari fino a quel momento che il leader dei The Kolors e la fidanzata Giulia Belmonte aspettavano il loro primo figlio. E’ stato poi tramite un’intervista rilasciata al settimanale Chi che i due hanno raccontato come lo hanno scoperto e come stavano vivendo questo periodo così importante per loro. Ma è stato attraverso una canzone che il cantante ha svelato sul suo profilo Instagram che la coppia è in attesa di una bambina: Fiocco rosa quindi per Giulia e Stash, che ha terminato la canzone con : “Già la amo…è femmina“, ... Leggi su isaechia

