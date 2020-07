Zanardi sveglio | il figlio | ‘Papà non è più in pericolo’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alex Zanardi sveglio ad un mese dal terribili incidente che lo ha ridotto in coma. Ora parla il figlio Niccolò. “Ha una energia ed una voglia di vivere uniche”. Dopo settimane di apprensione, gli ammiratori si chiedono se Alex Zanardi sia sveglio o meno. Il campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1 nonché di … L'articolo Zanardi sveglio il figlio ‘Papà non è più in pericolo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MarcoGiovagnol3 : @CiccioCampagna @Pallavolista3 Decine di articoli parlano di interruzione dei farmaci analgesico-sedativi. Ben altr… - Lura75503888 : RT @GaleoneEugenio: #Zanardi SVEGLIO! Forza Leggenda facciamo tutti il tifo per te!! - tabisca74 : #Zanardi sveglio è la prima notizia bella del 2020 ! Forza Alex! - Lollysma : RT @GaleoneEugenio: #Zanardi SVEGLIO! Forza Leggenda facciamo tutti il tifo per te!! - GaleoneEugenio : #Zanardi SVEGLIO! Forza Leggenda facciamo tutti il tifo per te!! -