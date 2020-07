Tmw - Osimhen, ore decisive: vuole rispettare il gentlemen's agreement stretto col Napoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ore decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli: stando a quanto da noi raccolto nel giro di qualche giorno è previsto un incontro tra il ds Giuntoli e il nuovo agente dell'attaccante nigeriano del Lille William D&r ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tmw - Osimhen, ore decisive: vuole rispettare il gentlemen's agreement stretto col Napoli - giaco_iaco : Oltre a parlare di #Osimhen-#Napoli, con #Amunike abbiamo ripercorso anche l’epoca d’oro della sua ????, il gol alla… - MondoNapoli : TMW Radio conferma - Incontro per Osimhen nel weekend - - NCN_it : TMW RADIO - #OSIMHEN AL #NAPOLI: CONFERMATO PER QUESTO FINE SETTIMANA L'INCONTRO DECISIVO - GandiniG : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Amunike: 'Osimhen mi ha fatto vincere il Mondiale U17. Premier? No, meglio il Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Tmw Osimhen ESCLUSIVA TMW - La leggenda nigeriana Amunike è il mentore di Osimhen: "Sarà più forte di Drogba" TUTTO mercato WEB Tmw - Osimhen, ore decisive: vuole rispettare il gentlemen's agreement stretto col Napoli

Ore decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli: stando a quanto da noi raccolto nel giro di qualche giorno è previsto un incontro tra il ds Giuntoli e il nuovo agente dell'attaccante ...

TMW - Osimhen vuole rispettare la parola data al Napoli e preme per chiudere la trattativa

Ora l'indiscrezione, arrivata direttamente dalla Francia, di visite mediche già effettuate per il club di De Laurentiis e un "like" a un post su Instagram che parrebbe confermare un accordo imminente.

Ore decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli: stando a quanto da noi raccolto nel giro di qualche giorno è previsto un incontro tra il ds Giuntoli e il nuovo agente dell'attaccante ...Ora l'indiscrezione, arrivata direttamente dalla Francia, di visite mediche già effettuate per il club di De Laurentiis e un "like" a un post su Instagram che parrebbe confermare un accordo imminente.