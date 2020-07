Si Pioli, no Rangnick, la scelta di buon senso del Milan e di Gazidis (Di mercoledì 22 luglio 2020) La svolta del Milan che ha confermato Pioli e chiuso dopo mesi di trattativa senza sbocco la pista Rangnick, è una scelta di buon senso da parte della proprietà Elliott e del capo del club Ivan Gazidis. Col passare delle settimane e con i buoni risultati in campo della squadra, risalita a ritmo vertiginoso in classifica sino a centrare l'obiettivo Europa, la sostituzione del tecnico è parsa sempre più una forzatura non funzionale al progetto. Aver compreso questo passaggio è un segno di forza, non di debolezza, anche se il quadro complessivo è di grande confusione da parte di un club arrivato a fine luglio prima di cancellare con un colpo di spugna mesi di progettazione.Pioli si è calato ... Leggi su panorama

