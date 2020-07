Senato, Casellati interrompe Conte e richiama due senatrici: “Non si possono fare foto in Aula” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Non si possono fare foto in Aula, l’ho detto più volte”, così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha richiamato in Aula due senatrici del Movimento 5 stelle che stavano scattando foto durante l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si tratta di Elena Botto e Cinzia Leone. La presidente ha interrotto il premier, scusandosi, e finito di “bacchettare” le senatrici ha ridato la parola a Conte. L'articolo Senato, Casellati interrompe Conte e richiama due senatrici: “Non si possono ... Leggi su ilfattoquotidiano

