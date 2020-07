Parma-Napoli, Gattuso: “Secondo rigore da rivedere. Con Giua siamo sfortunati” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “L’arbitro può sbagliare. Per me il secondo rigore è da rivedere, con Giua non siamo fortunati. Kulusevski è già a terra prima del contatto con Koulibaly”. Queste le parole di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta del Napoli per 2-1 contro il Parma al Tardini a proposito del rigore concesso all’87’ per un contatto tra Koulibaly e Kulusevski in area. Inutile la rete di Insigne per il momentaneo 1-1: “Il primo tempo è stato al di sotto delle nostre qualità, nella ripresa abbiamo fatto un po’ meglio – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn – Ultimamente stiamo arrancando e gli avversari nella nostra metà campo continuano a crearci problemi. Non ricordo ... Leggi su sportface

