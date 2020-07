Parma Napoli 2-1: cronaca e tabellino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Tardini”, Parma e Napoli si sono affrontate nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Sfida di rigore al Tardini con 3 rigori, tutti e 3 segnati. Prima un rigore ai ducali per fallo di Mario Rui su Grassi e gol di Caprari. Poi nella ripresa rigore per un tocco di mani in area di Grassi e gol di Insigne e fallo di Koulibaly su Kulusevski con gol decisivo, del 2-1, dello svedese, futuro colpo Juve. Sintesi Parma Napoli 2-1 MOVIOLA 95′ Occasione Younes – Azione in velocità del Napoli con Younes che spara alto dall’interno ... Leggi su calcionews24

64lol64 : RT @VitoGulli: Se i rigori dati al parma contro il #Napoli sono giusti???? qualcuno ha cambiato il gioco del calcio. In entrambi i casi, eran… - zazoomblog : Parma-Napoli – Mal di trasferta per gli azzurri - #Parma-Napoli #trasferta #azzurri - VitoGulli : Se i rigori dati al parma contro il #Napoli sono giusti???? qualcuno ha cambiato il gioco del calcio. In entrambi i c… - 19Jimmygabriel : @JuventusFC_VEN Atalanta: Malinovski Bologna: Orsolini Brescia: Tonali Cagliari: Pellegrini Florentina: Chiesa Ge… - AntoanetaIliev3 : @Dami92Damiano Tre rigori in una partita mah cmq sono contenta per il Parma, Napoli ??tutta la vita -