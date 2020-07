Meteo: previsioni per domani giovedì 23 luglio 2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani giovedì 23 luglio 2020 ci saranno ancora condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, tranne sui rilievi alpini e prealpini dove sono previsti temporali sparsi. Piogge anche sulla Pianura Padana. Nord: previsioni domani giovedì 23 luglio 2020 In mattinata avremo tempo instabile con rovesci sulle regioni orientali e sui rilievi alpini e prealpini. Nell’arco della giornata i fenomeni si intensificheranno fino ad avere possibili nubifragi in alcune aree della pianura. Tempo più sereno altrove. Temperature in diminuzione. Centro: previsioni domani giovedì 23 luglio ... Leggi su giornal

