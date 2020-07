Luttazzi feroce contro Fazio: “Prende circa un 1 euro a spettatore” (Di mercoledì 22 luglio 2020) È un Luttazzi quanto mai tagliente e a ruota libera quello che lo scorso 26 giugno ha riversato sulle pagine de Il Fatto Quotidiano un’avversione non troppo celata nei confronti del conduttore Rai, Fabio Fazio. Questione di compensi, di indici e di agenti dello spettacolo accusati di “concorrenza sleale“. L’invettiva contro Fabio Fazio e l’indice Luttazzi Sono parole che si rincorrono velocemente sui social quelle scritte dalla penna di Daniele Luttazzi sulle pagine del quotidiano lo scorso 26 giugno e che non smettono di essere riprese a più battute. Al centro della sua invettiva non moderatissima c’è Fabio Fazio, attante antagonista. Una critica aspra che trasborda dal piano personale mirando dritto al ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Luttazzi feroce “Rivendico il diritto alla ca**ata!”. Breve storia de “Il Male” Pangea.news