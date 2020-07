Leonori: ampliati requisiti per voucher, 5 mln per ripartenza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Il piano straordinario #viciniallosport della Regione Lazio e’ stato un successo, e oggi, con l’approvazione della rifinalizzazione delle risorse, la Regione ha ampliato i requisiti di accesso ai voucher. Il piano, con un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi in favore di conduttori di impianti sportivi (sostenuti 340 canoni di locazione) e per il sostegno alle loro attivita’ (gia’ finanziati 278 progetti). A queste misure si aggiungono i Buoni sport per le famiglie in condizioni di disagio, gli over 65 e i diversamente abili e ai voucher sportivi per agevolare le attivita’ sportive di ragazzi e ragazze gestiti dall’ASP Asilo Savoia.” “Oggi, con la delibera di Giunta, oltre ad ampliare i requisiti ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Leonori ampliati Leonori: ampliati requisiti per voucher, 5 mln per ripartenza RomaDailyNews