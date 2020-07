L’amico giornalista: «Osimhen ha firmato per il Napoli» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Oma Akatugba è il protagonista indiscusso di questi giorni di calciomercato. È un giornalista nigeriano amico di Osimhen. Da giorni, scrive che l’attaccante africano è ormai del Napoli. Ha descritto le visite mediche effettuate a Roma e oggi a Radio Punto Nuovo ha detto che Osimhen ha già firmato per il club di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di un acquisto fortemente voluto da rino Gattuso. In Francia scrivono di 81 milioni, cifra impensabile per il Napoli che può spingersi a 60 bonus compresi. Molto presto, ha detto Akatugba, ci saranno le foto a ufficializzare l’avvenuto passaggio del calciatore dal Lille al Napoli. Il club a questo punto deve vendere Milik. #Mercato Selon @omaakatugba, tout est fait pour ... Leggi su ilnapolista

napolista : L’amico giornalista: «Osimhen ha firmato per il Napoli» A Radio Punto Nuovo: «È tutto fatto, a breve l’ufficializz… - MundoNapoli : Amico giornalista di Osimhen Akatugba: “Venerdì potrebbe essere data l’ufficialità del suo trasferimento al Napoli” - arcocielo : RT @D_Autore: Giornalista di razza, fuori dagli schemi, negli anni le sue inchieste hanno ribaltato alcuni sistemi di potere. Il fondatore… - menadelgiudice1 : RT @D_Autore: Giornalista di razza, fuori dagli schemi, negli anni le sue inchieste hanno ribaltato alcuni sistemi di potere. Il fondatore… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Osimhen, l'amico giornalista: 'Victor si sente già napoletano nell’animo. Non sta più nella pelle… -