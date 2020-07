Juventus, la lista di Sarri: Jorginho, Milik ma non solo (Di mercoledì 22 luglio 2020) In attesa di capire se riuscirà a guadagnarsi la conferma, Maurizio Sarri pensa alla prossima stagione, fornendo indicazioni alla dirigenza sui nuovi giocatori che dovranno arrivare. Il tecnico vuole elementi che già conoscano il suo modo di giocare e non è un caso che in orbita Juve ci siano profili già allenati in passato. A … L'articolo Juventus, la lista di Sarri: Jorginho, Milik ma non solo Leggi su dailynews24

infoitsport : Juventus, Paganini: 'Sarri verso la conferma. Il mister ha chiesto due calciatori: in lista anche Milik' - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, tre grandi colpi in canna: la lista di Sarri - ciccio4official : Parliamo di mercato La “lista della spesa” della Juve (non certo di Sarri), per me (!!), dovrebbe essere la seguen… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Nuova #Juve, ecco la lista di #Sarri: al primo posto #Jorginho, poi #Milik e #Palmieri #calciomercato - misorecordsuk : Calciomercato Juve, la lista di Sarri: Jorginho, Milik, Palmieri #Juve #Juventus -