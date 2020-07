Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli: le emozioni e i dettagli della seconda gravidanza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la coppia è in arrivo il secondo figlio dopo Enea. Ecco le prime dichiarazioni di Giovanni e Giada affidate ai social Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli genitori bis Abbiamo conosciuto Giovanni Conversano a Uomini e Donne ormai tanti anni fa. Lui ha corteggiato Serena Enardu e poi è diventato tronista. Serena è tornata per corteggiarlo e tra i due è nata una relazione che è andata avanti per tre anni sempre sotto ai riflettori. Poi si sono lasciati, anche molto male. Lei parlava di tradimenti, lui di interessi economici. Il ritorno in tv dell’ex tronista sarda con il compagno Pago ha riacceso i vecchi malumori, ma Giovanni adesso ha bel altro a cui pensare. Infatti, da anni ha voltato ... Leggi su kontrokultura

