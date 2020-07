Gazidis: «Nessuna penale. Mai siglati accordi oltre a quello con Pioli» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gazidis ha precisato la situazione in merito alla possibile penale da pagare nei confronti di Rangnick, smentendo di fatto un pre accordo Gazidis ha precisato la situazione in merito alla possibile penale da pagare nei confronti di Rangnick, smentendo di fatto ai microfoni di ansa, un pre accordo. SU RANGNICK- «Ho avuto dei contatti con altri possibili candidati in passato, ma ritengo vi sia stata troppa speculazione mediatica, visto che non abbiamo mai siglato alcun accordo o pre-accordo con nessun altro allenatore oltre a Stefano Pioli. Smentisco vi siano impegni economici o penali per il club. Ripeto, mai nessun accordo è stato siglato con altri possibili candidati – ha chiarito Gazidis -. Pioli è la mia prima scelta come ... Leggi su calcionews24

