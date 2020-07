Fonseca: “Nessun problema con Zaniolo, non mettiamogli tutta questa pressione” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso Nicolò Zaniolo dopo la vittoria contro la Spal: “Non c’è alcun problema con Zaniolo, è un talento e un giocatore molto importante per la Roma. Non bisogna creare tutta questa pressione sul ragazzo perché non è giusto. Ha talento e deve ancora crescere”. FOTO: Twitter Roma L'articolo Fonseca: “Nessun problema con Zaniolo, non mettiamogli tutta questa pressione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

