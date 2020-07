Firmato l’accordo sull’energia: ora parte Sider Alloys (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo quasi un mese di sciopero dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento dell’ex Alcoa, l’ultimo ostacolo alla ripartenza della produzione di alluminio nel polo industriale di Portovesme, nel Sulcis sembra essere superato: la Sider Alloys, la società svizzera che dal 2018 è subentrata all’Alcoa, e l’Enel hanno Firmato l’accordo sul prezzo della fornitura energetica, passo risolutivo per lo sblocco degli investimenti per il riavvio degli impianti. «Un passo fondamentale reso possibile dalla mobilitazione dei lavoratori», hanno commentato i rappresentati … Continua L'articolo Firmato l’accordo sull’energia: ora parte Sider Alloys proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

