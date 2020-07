Crac Parma 2015: condannati Ghirardi e Leonardi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tribunale di Parma ha condannato rispettivamente a quattro anni di reclusione l’ex presidente del Parma, Tommaso Ghirardi, e a sei anni l’ex ad, Pietro Leonardi, per il reato di bancarotta fraudolenta che ha determinato il fallimento della società gialloblu’ nel 2015 dopo il passaggio di proprietà dallo stesso Ghirardi al magnate albanese Taci e successivamente all’ imprenditore Manenti. Gli avvocati difensori hanno già preannunciato ricorso in appello. Le altre condanne Osvaldo Francesco Maria Riccobene anni uno e otto mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; Susanna Ghirardi anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; Silvia Serena anni duFe e mesi quattro di ... Leggi su sport.periodicodaily

Gazzetta_it : Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - morenoAlmare : RT @Gazzetta_it: Crac del Parma nel 2015: #Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a #Leonardi - periodicodaily : Crac Parma 2015: condannati Ghirardi e Leonardi - CalcioPillole : #Calcio e #Giustizia Quattro anni di condanna a Tommaso #Ghirardi e sei anni a Pietro #Leonardi. Ecco le decision… - ilcirotano : Crac del Parma nel 2015: Ghirardi condannato a 4 anni. Sei a Leonardi - -

Ultime Notizie dalla rete : Crac Parma

Sono le condanne pronunciate dal tribunale di Parma per il crack del Parma calcio del 2015. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna di sei anni per bancarotta fraudolenta e altri reati minori.Sono le condanne pronunciate oggi dal tribunale di Parma per il crac del Parma Fc del 2015. Il pm Paola Dal Monte aveva chiesto per entrambi la condanna di sei anni (leggi qui) per bancarotta ...