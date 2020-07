Coronavirus: isolati gli anticorpi neutralizzanti più potenti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una ricerca pubblicata su “Nature” ha mostrato che gli anticorpi neutralizzanti, isolati da pazienti con gravi forme di Covid-19, possono sopprimere il virus Sars-Cov-2. I ricercatori del Columbia University Irving Medical Center hanno isolato gli anticorpi di diversi pazienti positivi, individuandone alcuni molto potenti nella neutralizzazione del virus, ed ha dimostrato che i soggetti con forme più gravi di Covid-19 hanno anche una risposta anticorpale più forte e duratura. I ricercatori hanno spiegato che i loro anticorpi purificati e fortemente neutralizzanti forniscono una protezione significativa dall’infezione da Sars-CoV-2 nei criceti e stanno pianificando ulteriori studi su altri animali e sugli esseri umani. Una delle ... Leggi su meteoweb.eu

