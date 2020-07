Coronavirus: Diasorin, 'su test decisione Tar già sospesa da Consiglio di Stato' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Nella sua dichiarazione in merito all'indagine aperta dalla Procura di Pavia, Diasorin ricorda che la decisione con cui il Tar della Lombardia aveva annullato l'accordo con il San Matteo è stata sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare pubblicata il 16 luglio. E la decisione del Tar si basava, precisa, "sui medesimi rilievi attualmente posti a fondamento dell'ipotesi investigativa della Procura di Pavia". Leggi su liberoquotidiano

