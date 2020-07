Conte, da premier per caso a vincitore in Europa. Ma è diventato davvero un leader? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il presidente del Consiglio torna dal vertice di Bruxelles con oltre 200 miliardi di aiuti per l'Italia. E la sua popolarità cresce. A differenza di Mario Monti non ha bisogno di farsi un partito: è ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Sondaggi, Demos: “Conte il miglior premier degli ultimi 25 anni”. Per il 29% degli italiani il peggiore è Berlusconi - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT soddisfatto dell'accordo sul #RecoveryPlan. 'Con 209 miliardi l'#Italia può ripartire c… - SkyTG24 : Conte il miglior premier degli ultimi 25 anni con il 30% secondo i sondaggi Demos - ilNonnoSimpson : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Controtendenza rispetto al Cinegiornale Luce in corso pro Conte. Ecco cosa diceva il premier su e… - donmimi : RT @VeroDeRomanis: Mio Art @LaStampa #Mes e #RecoveryFund sono diversi. Premier #Conte dovrebbe spiegarlo ai 5Stelle. E attivare subito #Me… -