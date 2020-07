Chi l’ha visto? stasera in tv su Rai 3: anticipazioni, i casi trattati da Federica Sciarelli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Chi l’ha visto? torna stasera in tv. L’appuntamento è alle 21.20 su Rai 3. Federica Sciarelli racconterà come sempre i casi delle persone di cui si è persa traccia e gli appelli dei familiari per ritrovarle. Ecco cosa vedremo oggi, mercoledì 21 luglio 2020. Chi l’ha visto? oggi in tv: anticipazioni Nuovi e vecchi casi di scomparsi nel consueto appuntamento di mercoledì 22 luglio alle 21.20 su Rai3 con il programma condotto da Federica Sciarelli. Il caso di Alessandro e Luigi Erano andati in Sicilia per fare i badanti ad un anziano, ma dopo pochi mesi di Alessandro e Luigi si perdono le tracce. La procura indaga per duplice omicidio ma i loro corpi non si trovano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

