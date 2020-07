“BUTTAMOSE”, venerdì 24 luglio in uscita il video musicale del duo I Carta Bianca: un inno spensierato alla vita per guardare con ottimismo al futuro (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anzio con il suo mare Bandiera Blu sullo sfondo, la calda estate 20.20 che passerà alla storia per l’emergenza covid, ma anche la voglia di guardare con ottimismo al futuro, per tornare finalmente a sorridere tutti insieme. Tutto questo e molto altro ancora rappresenta “BUTTAMOSE”, il brano, con tanto di video, del duo comico I Carta Bianca, in uscita venerdì 24 luglio sulle piattaforme social. “BUTTAMOSE” è un inno spensierato alla vita ed un video musicale che si candida a diventare il tormentone dell’estate. Con I Carta Bianca, nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta

