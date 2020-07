Atalanta, Castagne ammette: “Un po’ la testa pensa al Psg ma non abbiamo paura…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vola l'Atalanta che con il successo per 1-0 contro il Bologna si piazza al secondo posto in classifica in attesa della sfida dell'Inter di questa sera. Una vittoria per la Dea che aiuta sul piano mentale anche in vista dei prossimi impegni soprattutto quello di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Proprio della sfida contro i francesi ha parlato in un certo senso Timothy Castagne che era anche stato protagonista di un simpatico siparietto social nelle scorse ore relativamente al Pallone d'Oro.Castagne: "Psg? Inevitabile che la partita sia nella nostra testa"caption id="attachment 994947" align="alignnone" width="583" Timothy Castagne (getty images)/captionSulla vittoria ottenuta e la consapevolezza dei propri mezzi, Castagne ha commentato: "abbiamo sempre ... Leggi su itasportpress

