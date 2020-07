Alitalia: 70 aerei e 4mila esuberi (Di mercoledì 22 luglio 2020) La nuova Alitalia prevede una struttura più snella con 70 aerei e 4mila esuberi. Le linee guida del piano industriale sono illustrate oggi da Leonard Berbieri sul Corriere della Sera: La nuova società a trazione statale e con una dotazione di 3 miliardi di euro, decollerebbe con una settantina di aerei (sui 112 attuali) e quattromila persone in meno di quelle impiegate nell’attuale vettore in amministrazione straordinaria (poco più di undicimila). Due fonti europee spiegano al Corriere che Alitalia prevede in un secondo momento di salire a una novantina di velivoli entro l’inizio del 2022, al netto di una nuova fiammata del coronavirus. Un ridimensionamento quasi obbligato, fanno notare da ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : #Alitalia Patuanelli, 70 aerei ma nessun esubero @SPatuanelli @Alitalia #ANSA - TerrinoniL : Alitalia, il governo smentisce gli esuberi. Si parte in autunno con 70 aerei - Il Fatto Quotidiano - zazoomblog : Alitalia nuova compagnia con 70 aerei. De Micheli: “Non ci saranno 4mila esuberi” - #Alitalia #nuova #compagnia… - iolanda_pitti : RT @laltrodiego: L'#UE inizia a dettare le regole, si comincia da #Alitalia. Bruxelles ha respinto la proposta italiana: nella nuova Alital… - MuredduGiovanni : RT @laltrodiego: L'#UE inizia a dettare le regole, si comincia da #Alitalia. Bruxelles ha respinto la proposta italiana: nella nuova Alital… -