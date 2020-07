6 tecnologie per portare l’essere umano su Marte (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vettori sempre più potenti, capaci di condurre su Marte carichi mai sperimentati da nessun altro carrier spaziale; sistemi per ammortizzare la caduta leggeri e sicuri, tali da garantire un ammartaggio senza alcun danno; tute spaziali performanti e che garantiscono la massima mobilità a chi le indossa. Sono, queste, solo alcune delle innovazioni in corso di studio che dovrebbero consentire, entro una decina d’anni, i primi viaggi dell’essere umano sul Pianeta rosso, secondo la Nasa. In questo video, diffuso proprio dall’Agenzia spaziale statunitense, eccole tutte in rassegna. (Credit video: Nasa) 6 tecnologie per portare l’essere umano su Marte Wired. Leggi su wired

