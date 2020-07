Uomini e Donne, Gemma ha lasciato Nicola: le ultime (Di martedì 21 luglio 2020) Una love story nata a Uomini e Donne, piuttosto atipica che evidentemente non ha avuto lunga storia, Gemma e Nicola si sono lasciati Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati. Una coppia piuttosto atipica per Uomini e Donne quella composta da una veterana del dating show di 70 anni e l’uomo che è scesa … L'articolo Uomini e Donne, Gemma ha lasciato Nicola: le ultime proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

