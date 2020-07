Sampdoria, sportività Gabbiadini verso il derby: “Genoa a rischio B? Non uno stimolo in più” (Di martedì 21 luglio 2020) Una salvezza quasi conquistata e un derby che si avvicina e che potrebbe mettere in crisi i rivali cittadini. La Sampdoria si prepara alle ultime sfide della stagione e Manolo Gabbiadini, attaccante blucerchiato, si sofferma ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento personale e della squadra.Gabbiadini: "Genoa a rischio B non uno stimolo in più"caption id="attachment 987559" align="alignnone" width="733" Gabbiadini (getty images)/caption"Il derby col Genoa? Sarà diverso perché in genere è qualcosa di spettacolare, che si gioca anche prima della partita, già dal riscaldamento quando le squadre entrano in campo. Quindi giocarlo a porte chiuse sarà molto triste però dobbiamo rendere ... Leggi su itasportpress

