Roger Federer, Augusto Rado e i 90 anni di Gianni Clerici (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - La nostra telefonata coglie Gianni Clerici in un momento difficoltà. Il suo computer è appena impazzito, lo schermo mostra un'immagine ribaltata, quella del pezzo che deve mandare al giornale entro pochi minuti. Sul monitor l'articolo si vede rovesciato, forse per una impostazione del monitor improvvisamente saltata. L'agitazione si percepisce bene anche al di qua della cornetta e il figlio Luigi ci chiede cortesemente di soprassedere. Roger il più grande di tutti? Noi abbiamo telefonato con un obiettivo preciso. Convincere il più famoso, longevo e autorevole giornalista e scrittore di cose di tennis che Roger Federer è il più grande tennista di sempre, in base ad un ragionamento a nostro dire sostenibile. L'impresa – convincere ... Leggi su agi

TennisWorldit : Leander Paes ricorda la sua vittoria contro un giovane Roger Federer - WeAreTennisITA : Un'altra rassicurazione per i tifosi di Federer: secondo il suo coach Severin Luthi 'Roger non ha intenzione di rit… - TennisWorldit : Roger Federer: 'Se avessi voluto un finale epico, mi sarei ritirato dopo gli AO 2017' - Lucabressan96 : @GiuseppeConteIT Wimbledon 2017, Roger Federer esulta con il solito pugnetto alzato dopo uno straordinario rovescio lungo linea - jt2304_jt1997 : @FrankySports23 @jrichardgoodman @mji_l @PrimeTmacceroni andre agassi -