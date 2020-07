Riparte l’Italia in una sola parola: grazie! (Di martedì 21 luglio 2020) Ieri sera la diretta streaming della decima tappa di “Riparte l’Italia” è durata più di un’ora oltre il tempo che avevamo previsto. La scaletta è naufragata presto davanti al racconto dei nostri portavoce di Roma e Lazio al Governo, in parlamento, in regione, a Bruxelles, e dei nostri sindaci. Ed è stato bellissimo così. Saremmo in realtà rimasti molto più tempo collegati con la nostra Virginia Raggi, che ci ha spiegato come la città di Roma stia affrontando questo periodo complesso e di come lei stessa e la sua squadra riescano a tenere la barra dritta nonostante le minacce della criminalità e i continui attacchi mediatici a cui ormai il MoVimento 5 Stelle ha fatto l’abitudine. Avremmo dialogato ancora di più con i nostri portavoce al governo Stefano Patuanelli, Fabiana ... Leggi su ilblogdellestelle

