Recovery Fund, l’accordo Ue segna un passo indietro per l’Europa verde? (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio) Mentre il ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa esulta per «il risultato storico del nostro Paese», invitando a spendere gran parte dei più di 200 miliardi di finanziamenti ottenuti, «per il Green Deal e un futuro più sostenibile», gli attivisti europei non sembrano così fiduciosi. Prima fra tutte la giovane Greta Thunberg, che all’inizio del Consiglio, aveva scritto una lettera ai leader europei, firmata da più di 50 mila persone, definendo il piano «Next Generation» dell’Ue «un tradimento per i giovani». July 21, 2020 Il punto sostenuto dalla giovane svedese riguardava proprio gli obiettivi della decarbonizzazione entro il 2050, una tempistica traducibile in una vera e propria resa, visto «la probabilità pari al 50% offerta ... Leggi su open.online

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - fattoquotidiano : Recovery fund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. Conte: “Abbiamo t… - piergiuseppe36 : Ci prestano i nostri soldi in cambio di riforme (troika). La truffa del Recovery fund: Conte ci vende agli strozzin… - markorusso69 : RT @gustinicchi: Può andare a cagare gentilmente assieme al PATONZA? -