Rc Auto, calano i prezzi ma nel Sud resta più cara che al Nord. A Napoli costa 222 euro di più che ad Aosta (Di martedì 21 luglio 2020) I prezzi della garanzia Rc Auto continuano a essere molto eterogenei tra le province. E’ quanto emerge dal Bollettino statistico Iper dell’Ivass che sottolinea come il differenziale di premio tra Napoli e Aosta sia pari a 222 euro (468 euro rispetto a 246 euro), anche se in flessione del -5,7% su base annua. Nell’ultimo anno sull’intero territorio italiano non vi sono stati aumenti del premio medio, tuttavia al Sud il livello medio dei prezzi e’ ancora generalmente superiore rispetto al resto del Paese. In oltre meta’ delle province (68 su 107) le diminuzioni di prezzi sono superiori al 2 per cento; 3 province presentano riduzioni superiori al 6 per cento (Crotone, Vibo Valentia e ... Leggi su ildenaro

