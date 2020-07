Prossimo turno Serie A 2019/2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Prossimo turno Serie A 2019/2020: date e partite in programma La Serie A 2019/20 si appresta a vivere la 35ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2019/2020, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma della prossima giornata del massimo campionato italiano. Registrati su Super6 e fai il Tuo pronostico gratis 35ª Giornata (21-23 luglio 2020) Martedì 21 luglio 2020 Ore 19.30, ATALANTA-BOLOGNA (SKY) Ore 21.45, SASSUOLO-MILAN (SKY) Mercoledì 22 luglio 2020 Ore 19.30, PARMA-NAPOLI (DAZN) Ore 21.45, INTER-FIORENTINA (SKY) Ore 21.45, LECCE-BRESCIA (SKY) Ore 21.45, ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno SERIE A – Risultati 34ª giornata, classifica e prossimo turno SalentoSport Reggio Audace-Bari, De Laurentiis sogna la Serie B (con l’incognita Serie A)

Appuntamento al Mapei Stadium per il confronto da dentro-fuori con la Reggio Audace (seconda nel girone B di Serie C e reduce dal superamento del turno contro Potenza e Novara), con in palio un posto ...

Juventus-Lazio, Sarri: "Se resto? Ho un contratto. Per lo scudetto mancano 4 punti"

L'allenatore sul suo futuro: "Se resto alla Juve? Per forza, ho il contratto". Poi festeggia il successo sulla Lazio: "CR7 straordinario, è un fuoriclasse anche mentalmente. Ora concentrati sullo scud ...

Appuntamento al Mapei Stadium per il confronto da dentro-fuori con la Reggio Audace (seconda nel girone B di Serie C e reduce dal superamento del turno contro Potenza e Novara), con in palio un posto ...