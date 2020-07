Milan, Pioli rinnova fino al 2022: niente Rangnick (Di mercoledì 22 luglio 2020) niente Rangnick, ancora Stefano Pioli. Il Milan applaude il periodo positivo confermato dalla vittoria esterna sul Sassuolo e premia Stefano Pioli, principale artefice della scalata rossonera. Una marcia da quarto posto, forse anche qualcosa in più. Da quando è ripreso il campionato dopo il lockdown il Milan non si è più fermato. Vince e convince, così ha deciso di dare un segnale chiaro annunciando il rinnovo dell’attuale allenatore: “AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022″. L'articolo Milan, ... Leggi su italiasera

