Insigne vince la causa col suo ex agente: sentenza ‘storica’ (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoberto Insigne vince la causa con il suo ex procuratore e scrive così un capitolo importante nella regolamentazione dei rapporti tra calciatori e agenti. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il partenopeo ha avuto la meglio su Ottaiano che reclamava una penale di 200mila euro dopo il divorzio. Il Tribunale di Napoli ha accolto le argomentazioni degli avvocati Vittorio Rigo e Massimo Diana che hanno invocato le tutele tipiche dei consumatori. Come spiega la ‘rosea’ la sentenza farà giurisprudenza in quanto i rapporti tra calciatori e procuratori d’ora in avanti dovranno tener conto delle tutele previste dal Codice del Consumo, con il rischio di una reazione a catena. Anche Lorenzo Insigne aveva avviato diversi ... Leggi su anteprima24

