Gal Gadot invita i fan a seguire l'esempio di Wonder Woman: "Indossate una maschera" (Di martedì 21 luglio 2020) Gal Gadot ha condiviso online una foto in cui Wonder Woman indossa una maschera, invitando i suoi fan a seguire l'esempio dell'eroina. Gal Gadot ha condiviso una nuova foto in cui Wonder Woman indossa una maschera, invitando i suoi follower a seguire l'esempio dell'eroina per proteggere se stessi e gli altri. L'immagine sembra essere stata scattata sul set dell'atteso sequel dedicato alle avventure di Diana Prince. Lo scatto sembra essere stato realizzato durante un momento di pausa dalle riprese di Wonder Woman 1984 e, dalle comparse presenti sullo sfondo, sembra legato a una delle scene girate nel deserto. Gal ... Leggi su movieplayer

3cinematographe : #GalGadot e la nuova bellissima foto di #WonderWoman con la mascherina - cinefilosit : Pedro Pascal rivela chi preferisce tra Gal Gadot e... Baby Yoda! #ILoveCinefilos - ebonyheart_5 : @IR0NLANG Vorrei anche abbracciare le mie crush assolute Gal Gadot e Pedro Pascal: la prima mi ha aiutata a ritrova… - 3cinematographe : - MangaForevernet : ? Wonder Woman: per Pedro Pascal Gal Gadot è meglio di... Baby Yoda ? ? -