Florenzi saluta il Valencia: «Grazie per avermi fatto sentire a casa» (Di martedì 21 luglio 2020) Alessandro Florenzi saluta il Valencia, club nel quale si era trasferito in prestito a gennaio. Le parole del terzino della Roma Dopo il prestito iniziato a gennaio, Alessandro Florenzi torna a Roma e saluta il Valencia. «Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, Grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao ... Leggi su calcionews24

