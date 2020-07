Catalfo, sgravi lavoro donne al Sud e regole smart working (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - sgravi per l'occupazione femminile al Sud e regole sullo smart working per evitare si trasformi in una trappola per le donne. Così la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, in ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Sgravi per l'occupazione femminile al Sud e regole sullo smart working per evitare si trasformi in una trappola per le donne. Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ...

"Nessuno escluso", la riforma ammortizzatori sociali e delle tutele anche per le mini-imprese

Un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che garantisca un paracadute anche ai lavoratori dipendenti delle aziende più piccole. "Nessuno escluso", è il principio guida della riforma che la ministra ...

