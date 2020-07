Bonazzoli: «Devo tanto alla Sampdoria, qui sto vivendo una favola» (Di martedì 21 luglio 2020) Momento di forma straordinario per Federico Bonazzoli, definitivamente esploso. Le parole dell’attaccante sulla sua favola con la Samp Federico Bonazzoli sta vivendo una vera e propria favola con la Sampdoria. L’attaccante blucerchiato, a Il Secolo XIX, ha parlato del suo straordinario momento. GOL – «Ormai è un continuo, con questa scusa fanno pagare solo me: per il primo gol, il secondo, il terzo, ogni scusa è buona. Io Devo dire accetto di pagare per sempre pur di continuare questo che è il momento più bello della mia vita». RINGRAZIAMENTI – «Ringrazio tutti, dal mister ai miei compagni che mi mettono in condizione di far bene. Non sono parole di circostanza, se non mi avessero aiutato, aspettato, ... Leggi su calcionews24

Maverick0096 : 'Mi sono guardato dentro e ho detto: è ora di cambiare. Devo darmi una svegliata. Ho capito che il talento non bast… - ItaSportPress : Sampdoria, la prima doppietta in A di Bonazzoli: 'Devo molto a Quagliarella. Sull'esultanza...' -… - arabellara : RT @Agato_Agato: Non ho ancora letto Bonazzoli vice Lukaku. Devo preoccuparmi? - Agato_Agato : Non ho ancora letto Bonazzoli vice Lukaku. Devo preoccuparmi? -