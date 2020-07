Autostrade liguri, tir lumaca e proteste contro De Micheli per i cantieri. La ministra: “Tra polemica e vita, ho scelto di proteggere la vita” (Di martedì 21 luglio 2020) proteste e polemiche, dopo settimane di calvario lungo le Autostrade, hanno accolto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, al suo arrivo a Genova per riavviare un cantiere ferroviario cruciale per la città. La protesta dei tir lumaca contro i disagi della viabilità, la manifestazione di decine di sigle di lavoratori e imprenditori, Confindustria in testa, è tesa alla richiesta dei danni per centinaia di milioni perché – accusano – tante settimane di code e rallentamenti hanno fatto buttare lavoro e fatto perdere tempo, salute e soldi in incolonnamenti senza fine, dovuti alle ispezioni di Autostrade nelle gallerie delle principali arterie della liguria e in particolare nel nodo attorno a Genova. “Toti ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : Oltre a stare in coda gli italiani, e soprattutto i liguri, pagheranno il conto dei cantieri con i loro risparmi e… - GiovanniToti : Grazie per lo straordinario lavoro che state facendo anche in questa situazione vergognosa: voi ci siete sempre per… - fattoquotidiano : Autostrade liguri, nuova giornata di calvario per automobilisti: nodo di Genova bloccato. Per lavori 14 km di coda… - Nury07833353 : RT @MPenikas: FQ: Autostrade liguri, tir lumaca e proteste contro De Micheli per i cantieri. La ministra: “Tra polemica e vita, ho scelto… - MPenikas : FQ: Autostrade liguri, tir lumaca e proteste contro De Micheli per i cantieri. La ministra: “Tra polemica e vita,… -